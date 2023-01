Un Brésilien pour régler les problèmes du PSG sur le mercato ?

Thibault Morlain

Suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG se cherche un nouvel élément offensif. Dernièrement, ça s’anime autour de Rayan Cherki, mais à l’OL, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’un départ n’était pas d’actualité. Luis Campos pourrait bien devoir regarder ailleurs et voilà qu’un dossier lui aurait été proposé.

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato hivernal. Et du côté du PSG, ça s’anime. En effet, Christophe Galtier ne dirait pas non à l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Luis Campos s’active et aimerait notamment faire venir Rayan Cherki. A 19 ans, ce dernier évolue du côté de l’OL, où on n’est toutefois pas vraiment enclin à le laisser partir en ce mois de janvier.

Malcom au PSG

Tandis que Jean-Michel Aulas a fermé la porte à un départ de Rayan Cherki en ce mercato hivernal, un dossier viendrait d’être proposé au PSG. Ainsi, ce jeudi, Relevo nous informe que le nom de Malcom aurait été proposé au club de la capitale afin de se renforcer offensivement pour la seconde partie de saison.

Malcom, del Zenit, ha sido ofrecido al PSG. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 26, 2023

Bientôt de retour en Ligue 1 ?

A 25 ans, Malcom évolue aujourd’hui en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg où il est sous contrat jusqu’en 2027. L’ailier brésilien débarquera-t-il au PSG ? Cela lui donnerait la possibilité de revenir en Ligue 1, lui qui s’était fait un nom en France sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Affaire à suivre…