Zidane - OM : La presse anglaise annonce du lourd sur le dossier

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane voulait prendre la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Alors que ce dernier a été prolongé par la FFF jusqu'en juillet 2026, le Ballon d'Or 98 est contraint d'aller voir ailleurs. Conscient de la situation, Zinedine Zidane est prêt à s'assoir sur le banc de l'OM, mais à une condition.

Toutefois, Noël Le Graët a décidé de prolonger Didier Deschamps jusqu'en juillet 2026, soit après le prochain Mondial.

Zinedine Zidane est prêt à signer à l'OM

Alors que son rêve de diriger l'équipe de France s'est éteint, du moins pour le moment, Zinedine Zidane commencerait à regarder ailleurs. Et selon les informations de The Athletic , le technicien français serait prêt à prendre la succession d'Igor Tudor à l'OM. Toutefois, Zinedine Zidane aurait fixé une condition bien précise pour s'assoir sur le banc du Vélodrome.

Zinedine Zidane fixe une énorme condition à l'OM