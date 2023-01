Vente OM : Un incroyable projet avec l’Arabie Saoudite et Zidane ?

Arnaud De Kanel

À l'heure où l'OM connait une stabilité qui ne la caractérise habituellement pas, les rumeurs d'un éventuel rachat s'étouffent. Dernièrement, c'était l'Arabie Saoudite qui était liée avec le club phocéen. Une possibilité que n'exclut pas Rolland Courbis qui voit même les Saoudiens débarquer avec un nouvel entraineur : Zinédine Zidane. L'ancien coach s'est expliqué au 10 Sport.

Dans une situation plus que confortable, l'OM a fait oublier à ses supporters l'hypothèse d'une vente. Désormais, Marseille est comblée et ne pense plus à un départ de Frank McCourt. Pour autant, des investisseurs pourraient être intéressés par une reprise du club phocéen. C'est ce qu'estime Rolland Courbis avec l'Arabie Saoudite. Jouissant de leur fortune inépuisable, les Saoudiens seraient en mesure de réaliser le rêve de toute une ville : faire asseoir Zinédine Zidane sur le banc.

Courbis annonce du lourd avec l'Arabie Saoudite

« Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar », nous a expliqué Rolland Courbis lors d'un entretien accordé au 10sport.com .

Zidane sur le banc de l'OM ?