Zidane a fixé la date de son grand retour

Sans contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane profite de sa famille. Mais l'envie de retrouver un banc serait bien présente. Le champion du monde 1998 ne manque pas de courtisans sur le marché, mais souhaiterait attendre la fin de la saison avant de prendre une décision.

Avec son palmarès XXL, beaucoup imaginaient Zinédine Zidane retrouver un banc rapidement après son départ du Real Madrid en mai 2021. Pourtant, les offres n'ont pas manqué. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG a fait des pieds et des mains pour le recruter au début de l'année 2022. A en croire OK Diario , Manchester United et la Juventus auraient également contacté Zidane ces derniers mois. Mais la tentation de prendre en main l'équipe de France était plus forte.

Zidane a pris un gros risque

Zinédine Zidane a refusé ces propositions, dans le seul but de rejoindre l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Mais malheureusement pour lui, Didier Deschamps a remporté le droit de décider de son avenir et a, très vite, trouvé un accord avec la FFF pour prolonger son contrat jusqu'en 2026.

Zidane ne manque pas de prétendants sur le marché

Recalé par Noël Le Graët, Zidane pourrait être contraint de reprendre un gros club. Selon OK Diario , le PSG pourrait revenir à la charge en cas de départ de Christophe Galtier. Chelsea serait aussi à l'affût, mais le Français a déjà annoncé qu'il ne rejoindrait pas la Premier League. « Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester '” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement » avait-il déclaré en juin dernier.

Il veut attendre la fin de la saison avant de prendre une décision