Mbappé en rêve, il lui conseille de snober le PSG

Thomas Bourseau

Outre Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient voir Marcus Rashford arborer la tunique du PSG. Cependant, Manchester United ne compte pas baisser les bras à l’image de son entraîneur Erik Ten Hag qui a incité Rashford à poursuivre chez les Red Devils.

Que ce soit Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi ou bien Kylian Mbappé, tous rêveraient de voir Marcus Rashford débarquait au PSG l’été prochain. Le conseiller football du Paris Saint-Germain affirmait en janvier 2021 pour The Transfer Window Podcast que Rashford faisait déjà partie de l’élite. « Manchester United a toujours été l'une des meilleures académies du monde. Je pense qu'aujourd'hui (Marcus) Rashford est l’un des meilleurs joueurs du monde ». Pour ce qui est du président Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier confiait à Sky Sports en décembre dernier qu’il avait déjà discuté avec lui et son entourage par le passé. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs devraient courir après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être, l'été, pourquoi pas ? ».

«Le meilleur endroit où être»

Pour ce qui est de Kylian Mbappé, il semblerait que le champion du monde tricolore soit ouvert à l’idée de voir Marcus Rashford débarquer à Paris afin de combiner avec son aîné d’un an. C’est notamment ce que Média Foot dévoilait ces derniers mois. Pour autant, Marcus Rashford revit cette saison sous la houlette d’Erik Ten Hag et a inscrit 9 buts lors de ses 9 dernières sorties avec les Red Devils . Le club mancunien a activé l’option présente dans son contrat qui est prolongé jusqu’en juin 2024. D’après The Daily Telegraph , Rashford refuserait à ce jour de discuter d’une prolongation de contrat, choisissant de se focaliser sur ses performances avec le pensionnaire de Premier League. Mais pour son entraîneur Erik Ten Hag, il n’y a pas de meilleur endroit pour Rashford actuellement. « C'est le meilleur endroit où être parce que nous voulons construire la meilleure équipe - d'abord en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde ».

Lionel Messi a une dette envers le Qatar et le PSG https://t.co/9cGWqAMjmk pic.twitter.com/LNchskpJUV — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

«Il comprend que Manchester United est son club»

Lors de la conférence de presse en question retranscrite par 90min , Erik Ten Hag n’a pas voulu s’étendre sur les éventuelles discussions contractuelles avec le clan Marcus Rashford. « C'est confidentiel, les discussions entre les clubs et les joueurs, [mais] il comprend que Manchester United est son club et aussi dans cet environnement, cette équipe, il joue son meilleur football. Il s'améliore, il se donne à 100% ».

«L'équipe est construite pour que ses qualités soient mises en avant»