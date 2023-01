Zidane prépare son retour, une énorme surprise annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane pourrait retrouver un banc dans les prochains mois. Plusieurs équipes toqueraient à sa porte comme la sélection brésilienne, le PSG, mais aussi Chelsea. La formation anglaise aurait débarqué dans ce dossier et penserait au Français pour remplacer Graham Potter, en grande difficulté.

« Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt ». Interrogé sur son retour en octobre dernier, Zinédine Zidane n'avait pas caché son envie de reprendre une équipe. Contacté par Manchester United, la Juventus ou encore par le PSG ces derniers mois, le technicien avait tout refusé, espérant l'équipe de France. Un pari loin d'être payant puisque Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Chelsea entre dans la danse

Selon les informations d' OK Diario , Zidane profite de son temps libre pour passer du temps avec sa famille, mais son retour approcherait. Et une nouvelle équipe aurait pensé à lui. Il s'agit de Chelsea, en grande difficulté et qui pourrait se séparer de Graham Potter d'ici la fin de la saison.

Zidane veut prendre son temps avant de trancher

A en croire le média espagnol, Zidane serait, aussi, toujours surveillé par le PSG. Mais le champion du monde 1998 voudrait prendre son temps, afin de faire le meilleur choix possible. Le suspense reste entier dans ce dossier Zidane.