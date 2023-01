Scandale Le Graët : Réaction inattendue de Zidane ?

Guillaume de Saint Sauveur

Mis en retrait par le comex de la FFF suite à son discours offensif sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Une sortie médiatique qui avait fait scandale, et pourtant en coulisses, il semblerait que Zinedine Zidane et certains coéquipiers de France 98 s’en soient amusés plus qu’autre chose.

Depuis la sortie médiatique de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane, une autre question de fond a été réveillé par cette polémique : celle d’une supposée rivalité sportive entre Didier Deschamps et l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui rêvait de reprendre les rênes de l’équipe de France cet hiver. Certains affirment d’ailleurs avec force que les rapports entre Zidane et Deschamps se sont tendus ces dernières années…

Zidane, «c’est un monstre» https://t.co/cW9MqJcICZ pic.twitter.com/K6RqhdMe03 — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

« On a l’habitude »

Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, Robert Pirès, qui connaît bien Zidane et Deschamps puisqu’il est lui aussi issu de la génération victorieuse de France 98, a répondu à ces rumeurs : « Je ne sais pas qui a lancé ce mot rivalité entre Didier et Zizou. Mais après on a l’habitude de la presse. En 98, tout le monde disait qu’on ne serait pas champions du monde, à l’arrivée on connaît l’histoire », confie Pirès.

« Je peux vous dire qu’on a bien rigolé »