Zidane-Deschamps : France 98 relance le clash

Alors que le dîner des anciens de France 98 se tenait lundi soir à Paris, Didier Deschamps n’y était pas présent. Le sélectionneur de l’équipe de France était à Monaco afin de participer à un match caritatif. Si la relation entre les anciens champions du monde et plus particulièrement Didier Deschamps et Zinédine Zidane interroge ces dernières semaines, Robert Pirès, qui jouait également lors de cette rencontre, estime qu'il n'y a pas de problème entre les deux hommes et que le groupe reste unis.

Libre depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane attendait l’équipe de France. Mais à la suite du bon parcours des Bleus lors du Mondial 2022, Didier Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026. Depuis, les deux hommes sont mis en opposition et cela a fait ressurgir certaines tensions chez les anciens de France 98, qui se réunissaient d’ailleurs lundi soir à Paris. Des retrouvailles auxquelles n’a pas pris part Didier Deschamps, qui était à Monaco pour participer à un match caritatif, en compagnie notamment de Youri Djorkaeff, Vincent Candela et Robert Pirès. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur les supposées tensions entre le sélectionneur de l’équipe de France et Zinédine Zidane.

« On reste unis, on reste une famille »

« Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas vraiment de fracture. C’est parfois difficile de répondre à toutes les demandes, maintenant il faut juste respecter ceux qui ne le font pas. Aujourd’hui, il y avait un dîner France 98 à Paris, mais j’avais déjà donné mon accord à Monaco. Certains ont décidé de prendre une autre direction, c’est comme ça. Quoi qu’il arrive, on reste unis, on reste une famille, on a créé quelque chose d’unique autour de la France et il ne faut pas que ça disparaisse », a confié l’ancien joueur d’Arsenal, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Je peux vous assurer qu’on reste unis »