Zidane, Deschamps… Les clashs s’enchainent, France 98 se déchire

25 ans après leur titre de champion du monde, les joueurs de l'équipe de France 98 vont se réunir ce lundi pour partager un dîner dans un restaurant parisien. Une réunion, qui pourrait permettre de resserrer les liens dans ce groupe, qui a vu certains clashs exploser ces dernières années. Voici les affaires, qui ont mis un coup à la cohésion de cette équipe.

Il y a 25 ans, l'équipe de France remportait son premier titre de champion du monde et faisait chavirer le public français. Le groupe formé par Aimé Jacquet a, très vite, obtenu l'adhésion des supporters grâce à leur état d'esprit rafraichissant. Le temps est passé, mais les liens demeurent. Comme chaque année, France 98 va se retrouver autour d'un dîner ce lundi. L'occasion de se rappeler des moments passés et de resserrer les liens, qui ont, parfois, été distendus.

Deschamps et Dugarry, divorce acté

C'est notamment le cas entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, qui ne s'adressent plus la parole depuis plusieurs années. « Dugarry ose dire que je prends la France en otage . J'ai bientôt 50 ans, je ne fais plus semblant. (..) Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est clair » avait déclaré l'actuel sélectionneur des Bleus en 2018. Depuis, les tensions ne sont pas retombées puisque Dugarry a, dernièrement, réclamé le départ de Deschamps.

L'affaire des quotas avait provoqué des tensions

Emmanuel Petit s'était également attiré les foudres d'une bonne partie du groupe après la sortie de son autobiographie en 2008. Dans celle-ci, il s'en prenait à Zinédine Zidane. « On se quitte comme on s'était retrouvés: climat glacial » avait lâché l'ancien d'Arsenal, qui a, depuis, présenté ses excuses. Une autre affaire avait ébranlé la cohésion du groupe, celle des quotas. Engagés sur les questions sociétales, Lilian Thuram et Patrick Vieira avait épinglé Laurent Blanc, alors sélectionneur de l'équipe de France.

« Il y a une rivalité entre Zidane et Deschamps »