Attaqué par Le Graët, le clan Zidane lâche une énorme réponse

Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët tenait un discours jugé méprisant à l'égard de Zinédine Zidane. Certains proches du champion du monde comme Christophe Dugarry ou Bixente Lizarazu ont publiquement, critiqué la sortie du président de la Fédération française de football, depuis mis à pied. Alors que France 98 se réunit ce lundi, le sujet pourrait revenir sur la table.

« Zidane au Brésil ? Je m'en tape complètement, je n’en ai rien à secouer. Si Zidane a tenté de me joindre ? Ah certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone ». Les propos de Noël Le Graët, tenus le 8 janvier dernier au micro de RMC , ne sont pas passés. Cette déclaration a d'ailleurs marqué le début des ennuis pour le président de la FFF, depuis mis à pied et qui fait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

«Il n'y a pas eu d’étincelle», et c’est reparti pour Zidane https://t.co/IzCq3U6UDV pic.twitter.com/IUa99Kg7Rw — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

France 98 a se retrouver ce lundi

Ce lundi, le sujet Le Graët pourrait revenir dans les discussions. En effet, France 98 se réunit dans un restaurant parisien pour se rappeler au bon souvenir du Mondial et garder ce lien fort qui existe. Proche de Noël Le Graët, Didier Deschamps manquera à l'appel, mais son absence n'est pas liée à l'affaire, qui secoue le football français. L'actuel sélectionneur des Bleus participera à un match de charité à Monaco aux côtés de deux autres champions du monde : Robert Pirès et Youri Djorkaeff.

Les proches de Zidane ne portent pas Le Graët dans leur cœur