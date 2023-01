Zidane veut se relancer, une guerre est déjà déclarée

Thomas Bourseau

L’équipe de France lui est passée sous le nez. À présent, Zinedine Zidane chercherait un autre défi à relever et penserait notamment à la Juventus. Néanmoins, Antonio Conte serait susceptible de le priver de ce plaisir…

Il en rêvait et il ne s’en était pas caché. Au cours d’une entrevue accordée à L’Équipe dans le cadre de son cinquantième anniversaire en juin dernier, Zinedine Zidane avait avoué être emballé par le fait de prendre les rênes de l’équipe de France à l’avenir. Mais finalement, la Fédération française de football a été conquise par le parcours des Bleus au Mondial du Qatar et a prolongé le contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026. De quoi pousser Zidane à revoir ses plans et à se relancer ailleurs après son départ du Real Madrid au printemps 2021.

Zidane en concurrence avec Conte pour la Juventus

Biographe de Zinedine Zidane et journaliste notamment pour RMC , Frédéric Hermel profitait de son passage sur les ondes de la radio dernièrement pour faire savoir que Zidane était sur le marché en quête d’un nouveau défi et que l’Italie plairait bien à l’ancien joueur de la Juventus. D’après la Gazzetta dello Sport , Zinedine Zidane serait confronté dans l’esprit des dirigeants de la Juventus à Antonio Conte pour la succession de Massimiliano Allegri, Conte étant lui aussi un ancien de la maison bianconero.

