Zidane pose ses conditions pour débarquer à l’OM

Libre de tout contrat depuis près de deux ans, Zinédine Zidane n'a toujours pas trouvé de club. Ancien coach de l'OM, Rolland Courbis estime que le technicien pourrait faire le plus grand bien à l'OM. Mais son arrivée est-elle réalisable pour le club marseillais ? Selon certains journalistes, la formation doit encore grandir pour espérer accueillir le champion du monde.

Quelle sera la prochaine destination de Zinédine Zidane ? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien prend son temps. Initialement, le champion du monde 1998 espérait l'équipe de France, mais la prolongation de Didier Deschamps a repoussé ses ambitions. Alors à l'OM, certains espèrent un retour de l'enfant prodigue à Marseille. C'est notamment le cas de Rolland Courbis.

Courbis espère Zidane à l'OM

« Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane » a déclaré le consultant pour RMC dans un entretien accordé au 10Sport.com.

Les conditions sont posées pour l'arrivée de Zidane