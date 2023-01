Un transfert historique cet hiver ? L’OM lâche enfin son verdict

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur face à Rennes ce vendredi en huitièmes de finale de Coupe de France (victoire 1-0), Mattéo Guendouzi pourrait voir sa côte encore grimper. L'international français, estimé 50M€ par l'OM, serait courtisé en Premier League notamment à Aston Villa. Mais ce samedi, le club marseillais s'est prononcé clairement sur ce dossier.

« La Coupe de France est un objectif, ce serait une récompense. On l’assume. On veut gagner pour nous, pour nos supporters qui méritent ça et pour le club. On va aller au bout. J’y crois ». Interrogé ce vendredi après la victoire de l'OM face à Rennes, Mattéo Guendouzi a livré un discours, qui ne laisse pas présager un départ cet hiver.

Dopé, il a triché contre l'OM ! https://t.co/GnDEnrcuqv pic.twitter.com/uo9UpWSrHo — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Aston Villa cible Guendouzi

Pourtant, les rumeurs vont bon train en ce qui concerne l'avenir de Mattéo Guendouzi. Comme l'a confirmé L'Equipe, le milieu de terrain figure toujours en bonne place dans la short-list d'Aston Villa. En Angleterre, il pourrait retrouver Unai Emery, son ancien entraîneur à Arsenal.

L'OM veut le garder

Il y a quelques jours, il a été indiqué que l'OM était prêt à le vendre cet hiver contre un chèque de 50M€. Mais selon le quotidien sportif, le club marseillais aurait changé d'avis et ne voudrait pas se priver d'un bon élément pour la fin de la saison. Autrement dit, Guendouzi devrait être olympien, au moins jusqu'en juin prochain.