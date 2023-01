Mercato - PSG : Le Qatar a misé 50M€ et boucle un joli transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar figure encore et toujours sur les tablettes de Luis Campos. Il y a six mois, l’Inter Milan avait refusé une offre à hauteur de 50M€ de la part du PSG dans ce dossier, et Skriniar s’apprête désormais à rallier le Parc des Princes libre…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG avait tout fait pour tenter de boucler le transfert de Milan Skriniar l’été dernier, mais les différentes offres formulées par Luis Campos avaient été repoussées en boucler par l’Inter Milan. Le conseiller sportif du PSG avait ensuite affiché ses grands regrets quant à l’échec de ce feuilleton Skriniar, mais ce dernier n’est pas encore bouclé. Loin de là. Comme le10sport.com vous l’a révélé dès le mois d’octobre, le PSG n’a pas abandonné l’idée de recruter le défenseur libre au terme de son contrat avec l’Inter en juin prochain, et ces dernières heures, un accord a même été annoncé entre le club francilien et Skriniar.

EXCLU - Mercato : Le PSG reprend espoir sur Skriniar, mais… https://t.co/kYyys1Fy0l pic.twitter.com/8lTG2kMUS1 — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

« Skriniar a donné son accord »

Le journaliste Loïc Tanzi a livré les coulisses du feuilleton Milan Skriniar au PSG sur le plateau de La Chaine L’EQUIPE : « Skriniar a donné son accord depuis plusieurs semaines au PSG. Il reste encore quelques détails financiers, notamment son salaire et sa prime à la signature, mais il veut venir au PSG l’été prochain. Il y a une petite chance pour qu’il arrive cet hiver parce qu’il a annoncé à l’Inter qu’il ne prolongerait pas son contrat. Je pense que Paris va essayer en toute fin de mercato d’envoyer une petite offre entre 10 et 15 millions d’euros pour essayer de le faire signer cette saison », indique-t-il.

« Ils avaient fait une offre de 50M€ »