Guendouzi, Zidane, Kimpembe... Toutes les infos mercato du 21 janvier

Attendu par le Qatar, il est prêt à planter le PSG !

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar aurait décidé de ne pas prolonger son bail avec l'Inter Milan et pourrait donc partir libre l'été prochain. Une aubaine pour le PSG qui s'intéresse à l'international slovaque depuis plusieurs mois. Cependant, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar prend son temps et compte bien étudier toutes les offres avant de trancher pour son avenir. Un coup dur pour le PSG ?



Pour le transfert de Guendouzi, c’est réglé

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Mattéo Guendouzi ne cesse de faire parler. Il faut dire que du côté d'Aston Villa, Unai Emery fait le forcing pour retrouver un joueur qu'il apprécie grandement. Un transfert à 40M€ est même dans les tuyaux, mais d'après L'EQUIPE , l'international français ne devrait pas partir, l'OM ayant décidé de ne pas céder son milieu de terrain, sauf offre mirobolante.



Dégoûté par ce transfert, il peut claquer la porte