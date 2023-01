Un transfert se confirme au PSG

Thomas Bourseau

Nottingham Forrest pourrait bien relancer Keylor Navas dont l’aventure au PSG a totalement basculé depuis Gianluigi Donnarumma. le10sport.com vous avait évoqué cette tendance qui se confirme ces dernières heures.

Keylor Navas pourrait bien vivre ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Arrivé en 2019 et prolongé en 2021 jusqu’à l’été 2024, le Costaricien a vu son statut être chamboulé par la venue de Gianluigi Donnarumma. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche à la dernière intersaison, l’Italien est le gardien numéro un et Navas en aurait assez de sa situation au PSG.

Ça chauffe entre Navas et Nottingham Forrest

Comme le10sport.com vous l’a affirmé dans la journée de vendredi, Nottingham Forest pousse en coulisse alors que l’irruption d’Al-Nassr ne devrait pas changer la donne. Le départ de Navas à Nottingham Forrest semble être de plus en plus proche et ce n’est pas Dani Gil qui dira le contraire. Le journaliste de Mundo Deportivo a confié sur son compte Twitter que Forrest serait l’équipe anglaise qui a montré le plus d’intérêt pour Keylor Navas à ce jour.

Mbappé le veut au PSG, une opération colossale se prépare https://t.co/Tu047XfTkX pic.twitter.com/xQBxMo4YNA — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Leicester et Bournemouth intéressés, un coup à moins de 5M€

D’après les informations complémentaires de Dani Gil, Leicester City et Bournemouth seraient également venus à la pêche aux renseignements pour le gardien du PSG. Cependant, Keylor Navas serait plus proche de Nottingham Forest. Le prix de l’opération serait inférieure à 5M€.