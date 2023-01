Chassé par Zidane, il reçoit une réponse du Real Madrid

Thomas Bourseau

Eduardo Camavinga prêt à marcher sur les traces de Martin Odegaard en quittant le Real Madrid pour Arsenal ? La presse anglaise fait état d’un potentiel prêt de l’international français chassé par Zinedine Zidane avant son départ. Pour autant, le Real Madrid n’ouvrirait pas la porte à cette éventualité à l’instant T.

Pendant un long moment, avant de quitter son poste d’entraîneur en mai 2021, Zinedine Zidane s’était mis en mode chasseur afin de témoigner de l’arrivée d’Eduardo Camavinga au Real Madrid. C’est finalement après son départ et à la toute fin du mercato estival de la même année que l’international français a quitté le Stade Rennais afin de rejoindre le Real Madrid. Et alors qu’il ne dispose pas d’un temps de jeu important pour le moment à la Casa Blanca , il est question dans la presse anglaise d’un éventuel départ en prêt de Camavinga du côté d’Arsenal.

«Pas de négociations pour un prêt d'Eduardo Camavinga»

Cependant, d’après les informations récoltées par Fabrizio Romano et divulguées sur sa chaîne YouTube , le Real Madrid n’aurait pour le moment nullement l’intention de négocier le départ en prêt de son milieu de terrain de 20 ans. « Ce que l'on me dit en ce moment sur le marché, c'est que le Real Madrid n'a absolument pas l'intention de laisser Camavinga partir en prêt. Pour le moment, le Real Madrid veut continuer avec le même effectif au moins jusqu'à la fin de la saison. Ils font confiance à Camavinga, ils ont payé une somme importante pour lui. Ils sont convaincus que Camavinga est un joueur important pour le présent et le futur. Pour le moment, le Real Madrid n'a pas de conversation pour laisser Camavinga partir. Peut-être que cela va changer dans les prochains jours, mais à ce jour, je ne suis pas au courant de négociations pour un prêt d'Eduardo Camavinga ».

Mercato : Un transfert surprise se prépare au Real Madrid https://t.co/OvsquXH4F6 pic.twitter.com/yxP0fFH4kp — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Le Real Madrid est ravi de Camavinga