C’est confirmé, une recrue va débarquer au PSG et tout chambouler

Thomas Bourseau

Milan Skriniar devrait, après avoir été le feuilleton de l’été 2022, débarquer au PSG soit avant la clôture du mercato hivernal ou libre à la prochaine intersaison. Sa venue pourrait décider du sort de Sergio Ramos et pousser le PSG à se pencher sur le recrutement d’un autre défenseur en raison de l’éventuel départ de Presnel Kimpembe.

Dès le 10 juin dernier, soit au moment de l’annonce de l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, il était déjà question de la volonté du dirigeant portugais de renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain. Nordi Mukiele a débarqué dans l’optique de notamment concurrencer Achraf Hakimi, mais aucun défenseur central n’a déposé ses valises au Camp des Loges alors que Campos aurait fait de ce recrutement un axe de travail de son mercato estival. Milan Skriniar a été l’idée privilégiée de Luis Campos, mais l’Inter a résisté malgré l’expiration du contrat du Slovaque en juin prochain. Et il se pourrait que les Nerazzurri s’en morde à présent les doigts.

L’arrivée de Skriniar pourrait ne pas faire les affaires de Ramos

Comme le10sport.com vous l’a affirmé vendredi, une prolongation de contrat de Milan Skriniar à l’Inter ne semble plus être l’option la plus probable à présent. Un départ libre à la prochaine intersaison, cela devrait être le dénouement du feuilleton Skriniar qui est tout proche du PSG d’après L’Équipe et divers médias. Ce samedi, le quotidien sportif fait d’ailleurs un point sur l’impact d’une éventuelle venue de Skriniar au PSG. À commencer par Sergio Ramos. D’après les informations de L’Équipe , et alors que l’Espagnol a du mal à retrouver sa forme du début de saison depuis 2023, le recrutement de Skriniar redistribuerait sérieusement les cartes pour sa prolongation qui a déjà été discutée pour une année supplémentaire, voire deux.

EXCLU @le10sport : Oui le PSG reprend espoir dans le dossier Skriniar (reprise des discussions avec agent et avocat) mais le dossier reste compliquéLa marge de manoeuvre financière de Paris est limitée https://t.co/0vzq9qjCBJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

Prêt à aller voir ailleurs, Kimpembe peut forcer le PSG à trouver un autre défenseur