Il veut absolument signer au PSG !

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar est régulièrement annoncé du côté du PSG. Et alors qu'il a longtemps été question d'une prolongation à l'Inter Milan, le Slovaque aurait fini par recaler le club lombard et pris la décision de signer à Paris où Luis Campos a repris le dossier en mains.

Entre un Marquinhos décevant, un Sergio Ramos vieillissant et un Presnel Kimpembe handicapé par des pépins physique, le PSG est toujours en quête d'un défenseur central. Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar circule avec insistance depuis plusieurs mois et visiblement, ce dossier pourrait bien s'accélérer très rapidement. Comme révélé par le10sport.com, le PSG se relance dans cette opération.

EXCLU @le10sport : Oui le PSG reprend espoir dans le dossier Skriniar (reprise des discussions avec agent et avocat) mais le dossier reste compliquéLa marge de manoeuvre financière de Paris est limitée https://t.co/0vzq9qjCBJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

Skriniar refuse de prolonger à l'Inter Milan...

Et pour cause, la presse italienne révèle ce vendredi que Milan Skriniar a refusé de prolonger avec l'Inter Milan et sera donc libre l'été prochain. Une situation qui l'autorise d'ores-et-déjà à discuter avec le club de son choix en vue d'une signature libre. Et le PSG ne compte bien évidemment pas passer à côté d'une telle opportunité et accélère pour réaliser une grosse opération sur le mercato.

... et veut aller au PSG !