Il plante l’OM et déçoit tout le monde

Pierrick Levallet

En plus de Ruslan Malinovskyi, l'OM souhaitait mettre la main sur Leandro Trossard. L'international belge aurait tapé dans l'oeil de Pablo Longoria, qui voulait le faire venir sur la Canebière. Mais finalement, le joueur de 28 ans serait sur le point de s'engager à Arsenal. Au sein du club phocéen, on serait déçu par cet échec.

Cet hiver, l’OM cherche à se renforcer offensivement. Le club phocéen a donc recruté Ruslan Malinovskyi en ce mois de janvier. Mais la direction olympienne avait prévu un autre renfort dans ce secteur. Pablo Longoria avait su garder le secret, mais L’Equipe et Mohamed Bouhafsi ont révélé ces dernières heures que Leandro Trossard était dans son viseur. Mais le joueur de 28 ans devrait filer entre les doigts de l’OM.

Après sa terrible désillusion sur le mercato, l'OM s'attaque à une nouvelle priorité https://t.co/QLYJp0bSEg pic.twitter.com/uBI9Tuknys — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Trossard prend la direction d’Arsenal

En effet, l’international belge se rapprocherait de plus en plus d’Arsenal. Les Gunners auraient totalement renversé la tendance en leur faveur et l’ Express affirme que le club londonien pourrait clore l’affaire dès ce vendredi. À l’OM, ce dossier est considéré comme une grande désillusion.

L’OM est déçu