L’OM prépare un transfert légendaire, Guendouzi impliqué ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, Mattéo Guendouzi fait parler de lui au sujet de son transfert. Sur la lignée d'une saison 2021-2022 aboutie, il réalise des performances remarquables avec Igor Tudor. La dernière en date, ce vendredi face au Stade Rennais. Ses sorties ne passent pas inaperçues et il pourrait devenir la plus grosse vente de l'histoire de l'OM.

En plus d'être sur tous les seconds ballons, Mattéo Guendouzi s'est mué en buteur ce vendredi soir face au Stade Rennais. Une nouvelle prestation de haute voltige pour le vice-champion du monde 2022 qui enchaine. En Angleterre, le renouveau de l'enfant terrible est remarqué. Ainsi, Aston Villa aimerait le recruter dès cet hiver comme le révèle L'Equipe . Bien décidé à ne pas le céder facilement, Pablo Longoria réclamerait une enveloppe de 50M€, ce qui ferait de Guendouzi la plus grosse vente de l'histoire du club. Avant lui, voici les 5 ventes qui ont rapporté gros à l'OM.

Pour le transfert de Guendouzi, c’est réglé https://t.co/P6GmRGpxDA pic.twitter.com/VvMe4ksyV0 — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

5 - Giannelli Imbula et Gerson

La cinquième place du classement des plus grosses ventes de l'OM est occupée par deux joueurs. Le premier, Giannelli Imbula, promis à un avenir radieux à l'époque. En 2015, Porto avait déboursé 20M€ pour s'attacher ses services. Plus récemment, c'est Gerson qui a rapporté une enveloppe similaire à celle de Giannelli Imbula. Le Brésilien est retourné à Flamengo cet hiver après un début de saison chaotique sous Igor Tudor. Comme nous vous l'avons révélé, les bonus compris dans l'opération font monter le deal à 20M€.

4 - André Zambo Anguissa

En 2018, André Zambo Anguissa est pointé du doigt lors de la finale d'Europa League perdue par l'OM face à l'Atletico Madrid (0-3). Le Camerounais avait été vivement critiqué tout au long de la saison et était même moqué dans l'hexagone. Pourtant, c'était lui qui était venu soulager les caisses de l'OM à l'été 2018. Promu en Premier League, Fulham avait déboursé 24,8M€ pour le recruter. Un montant tombé du ciel pour l'OM au vu du rendement du joueur. Mais avec du recul, c'est plutôt une mauvaise affaire pour le club phocéen puisque le Camerounais s'épanouit à Naples, l'équipe la plus impressionnante du début de saison. Le site spécialisé Transfermarkt l'évalue à 38M€.

3 - Franck Ribéry

Sur la troisième marche du podium, on retrouve une légende du club, le Kaiser Franck Ribéry. Lancé en 2005, il réalise deux belles saisons à l'OM et convainc le Bayern de miser sur lui en 2007. Le club bavarois avait déboursé 30M€, un record pour l'époque.

2 - Didier Drogba

Autre figure emblématique de l'OM, l'attaquant ivoirien Didier Drogba. Après avoir traumatisé Newcastle, Drogba plie bagages une saison seulement après son arrivée dans la cité phocéenne. Sous le charme, Chelsea casse sa tirelire en 2004 et lâche 39,5M€ pour l'arracher des mains de l'OM.

1 - Michy Batshuayi

A la première place de ce top 5, nous retrouvons Michy Batshuayi. L'attaquant belge avait sauvé l'OM du pire lors de la saison 2015-2016. Il avait porté le club phocéen à lui tout seul en inscrivant 17 buts et en délivrant 9 passes décisives en 36 rencontres de Ligue 1. Pour situer la performance, l'OM avait terminé à la 13ème place du championnat cette saison là. Il n'en fallait pas moins à Chelsea qui voyait en lui le nouveau Didier Drogba, pour faire sauter la banque et envoyer 39M€ dans les caisses de l'OM pour ce qui est encore aujourd'hui, la plus grosse vente de l'histoire du club. En attendant Guendouzi ?