Tudor lâche un coup de gueule, un joueur de l'OM poussé dehors

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entré en cours de seconde période face à Rennes en Coupe de France ce vendredi, Bamba Dieng a déçu son entraîneur. Igor Tudor lui a exprimé son mécontentement dans le vestiaire. Cette mauvaise prestation pourrait avoir de lourdes répercussions sur son avenir à l'OM. Alors qu'une prolongation était à l'étude, tout serait relancé dans ce dossier.

L'OM peut avoir le sourire. Le club marseillais a enchaîné une huitième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, en battant Rennes en seizième de finale de Coupe de France vendredi (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mattéo Guendouzi. Après la rencontre, Igor Tudor a savouré ce succès, même s'il a tenu à adresser un mauvais point à Bamba Dieng.

Il est prêt à quitter l’OL pour aller à l’OM ? La vérité éclate https://t.co/1Ekq3yW8Wb pic.twitter.com/XpKl209mbR — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué »

Entré sur la pelouse à la 63ème minute, Bamba Dieng a réalisé une prestation indigne selon l'entraîneur de l'OM. « Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée » a déclaré Igor Tudor en conférence de presse. Et à en croire certains médias, cela pourrait avoir de lourdes répercussions sur l'avenir de l'attaquant sénégalais.

Bamba Dieng poussé vers la sortie ?