Un nouveau joueur arrive au PSG, «c’est le top du top»

Thibault Morlain

Depuis le dernier mercato estival, le nom de Milan Skriniar résonne au PSG. Et après s’est cassé les dents face à l’Inter Milan, Luis Campos semble enfin toucher au bout. Le Slovaque n’étant pas disposé à prolonger en Lombardie, son arrivée libre à Paris est annoncée pour la fin de la saison. Cela serait alors un gros coup pour le PSG comme on le confirme à l’Inter Milan.

A son arrivée au PSG, Luis Campos avait comme priorité de recruter un défenseur central et il avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le feuilleton a duré durant l’été, mais au final, l’Inter Milan n’a jamais lâché. Le Slovaque est donc resté en Lombardie, mais le dossier n’a toutefois jamais été refermé à Paris. Skriniar étant dans sa dernière année de contrat, il y a donc une ouverture pour le recruter librement et voilà que selon les derniers échos, on se dirigerait tout droit vers ce scénario. Ces derniers jours, plusieurs médias ont ainsi annoncé un accord imminent entre le PSG et Milan Skriniar pour la saison prochaine.

Le PSG fait la cour à cette nouvelle star, une légende s'interpose https://t.co/H63Pqz0oyV pic.twitter.com/iCdYbGhyIy — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« En Italie, c’est le numéro un à son poste »

Luis Campos toucherait enfin son rêve du doigt avec Milan Skriniar. D’ici quelques mois, le Slovaque pourrait donc venir renforcer la défense centrale du PSG. Un renfort XXL pour Christophe Galtier et ce n’est autre que Lucien Agoumé, joueur de l’Inter Milan, prêté à Troyes, qui le dit. « Skriniar est devenu la référence. Pour moi, c’est le top du top. En Italie, c’est le numéro un à son poste, le meilleur défenseur du championnat », a-t-il lâché pour Le Parisien .

« C’est une très bonne personne »