Le PSG fait la cour à cette nouvelle star, une légende s'interpose

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, le PSG suit de près les performances de Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi avait même déclaré publiquement qu’il s’intéressait à l’international anglais. Liverpool est également sur le coup. En effet, Steven Gerrard veut le voir venir chez les Reds, comme il l'a affirmé. Le club anglais et sa légende devraient d'ailleurs convaincre Bellingham.

Même si le PSG s’est considérablement renforcé au milieu l’été dernier, Luis Campos a toujours des ambitions dans ce secteur. Auteur d’une Coupe du monde éblouissante avec l’Angleterre, Jude Bellingham a confirmé son début de saison impressionnant avec le Borussia Dortmund. Et le PSG n’est pas passé à côté de ses prestations, Nasser Al-Khelaïfi lui avait même envoyé un message pendant le Mondial au Qatar.

Le PSG lorgne Jude Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait lâché le président du PSG qui reconnaissait clairement avoir envie de se positionner sur le profil de Jude Bellingham. Mais la concurrence est féroce.

«Bellingham répond à tous ces critères»