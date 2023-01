 Une réponse à 150M€ tombe pour un transfert du PSG

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) figure dans les petits papiers du PSG. Cependant, le Borussia Dortmund est prêt à conserver Bellingham et son entraîneur ne s’en est pas caché.

Que ce soit en club au Borussia Dortmund ou avec la sélection anglaise des Three Lions , Jude Bellingham (19 ans) ne cesse d’impressionner depuis le début de la saison. À commencer par Nasser Al-Khelaïfi qui profitait d’une interview pour Sky Sports au Qatar en décembre dernier pour faire part de son intérêt et celui du PSG était bien réel pour le milieu de terrain relayeur. En outre, le Real Madrid, Manchester City ou encore Liverpool pousseraient en coulisse pour s’attacher les services du joyau anglais.

«Je n'aimerais rien de plus que les garçons décident de rester avec nous pour toute leur carrière»

Pour autant, le Borussia Dortmund n’aurait pas les pieds et poings liés en raison de l’engagement contractuel qui lie Jude Bellingham au BvB jusqu’à l’été 2025. Et son entraîneur Edin Terzic est bien emballé par l’idée de le conserver pendant un plus long moment comme il l’a fait savoir à The Athletic . « Je comprends, dans une certaine mesure. Mais si nos supporters ont le sentiment que leurs valeurs sont représentées sur le terrain, dans notre maillot, dans notre stade, ils sont d'accord. Bien sûr, je n'aimerais rien de plus que les garçons décident de rester avec nous pour toute leur carrière. Mais nous devons aussi comprendre que si nous faisons venir quelqu'un à 16 ou 17 ans, un autre club essaiera de l'attirer trois ou quatre ans plus tard ».

«Je pense que nous devons nous efforcer de garder ces jeunes un an de plus»