Mbappé embarque le PSG dans une guerre à 100M€

Thomas Bourseau

Harry Kane pourrait finalement quitter Tottenham après avoir fait le forcing pour plier bagage à l’été 2021. À l’issue de la saison, l’Anglais pourrait être disponible contre un chèque de 100M€ pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé.

En septembre dernier, Kylian Mbappé allumait la mèche. Lors d’un rassemblement avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG expliquait être plus libre en sélection qu’en club en pouvant s’appuyer sur un avant-centre tel qu’Olivier Giroud. Au PSG, à ce moment de la saison, Mbappé était régulièrement cantonné à un rôle de pivot qui lui a déplu. D’ailleurs, le conseiller football Luis Campos se serait empressé d’essayer de rectifier le tir en coulisse après l’échec du transfert de Robert Lewandowski quelques semaines plus tôt.

Mbappé le veut au PSG, une opération colossale se prépare https://t.co/Tu047XfTkX pic.twitter.com/xQBxMo4YNA — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Harry Kane attendu par Kylian Mbappé, un départ de Tottenham au programme

Le PSG garderait un oeil sur Harry Kane dont le contrat à Tottenham arrivera à expiration en juin 2024. Si aucune prolongation n’était signée d’ici-là, l’Anglais des Spurs pourrait plier bagage. Et d’après The Times , Kane pourrait d’ores et déjà avoir pris la décision de quitter le nord de Londres en faisant le forcing pour son départ à la prochaine intersaison.

Pour Kane, ce sera 100M€