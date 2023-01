Mbappé, Neymar et Messi les rendent fous, une bagarre évitée de justesse ?

Pierrick Levallet

Ce lundi, l'US Pays de Cassel sera opposée au PSG en Coupe de France. Le club de Régionale 1 attend cette affiche avec impatience, et espère voir Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sur le terrain. D'ailleurs, le directeur sportif du petit poucet penserait à une solution pour éviter les bagarres dans son vestiaire pour les maillots des trois stars parisiennes.

Ce lundi, le PSG va retrouver le sérieux de la compétition. Le club de la capitale sera opposé à l’US Pays de Cassel (Régional 1) pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Balayés par le Stade Rennais avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite, les hommes de Christophe Galtier vont devoir redresser la barre dès ce lundi.

L’Arabie Saoudite s’attaque maintenant à Mbappé et Messi https://t.co/bBGIkp1FkZ pic.twitter.com/fYfLBYRovW — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Le PSG, l’US Pays de Cassel en rêve

L’écart de niveau paraît néanmoins démesuré entre les deux équipes. Mais l’US Pays de Cassel rêve tout de même de cette affiche face au PSG. Le club de Régional 1 espère surtout voir quelques stars sur le terrain ce lundi, dont Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et si le trio magique parisien répond présent, une scène bien surprenante pourrait avoir lieu dans le vestiaire du petit poucet de la Coupe de France.

Un tirage au sort pour Mbappé, Neymar et Messi ?