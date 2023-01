Battus par Messi et Mbappé ? Ils en rêvent !

Pierrick Levallet

Ce lundi, le PSG va retrouver la Coupe de France. La formation parisienne sera oposée à l'US Pays de Cassel, club de Régional 1. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi seraient notamment attendus par le petit poucet de la compétition. Dans le vestiaire ou au sein de la direction, on aimerait bien qu'au moins une des trois stars du PSG soit là.

Après son match amical de ce jeudi face à la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo, le PSG va retrouver la compétition ce lundi avec la Coupe de France. Le club de la capitale fera face à l’US Pays de Cassel, qui évolue en Régional 1. Pour cette équipe, c’est un rêve d’affronter une formation aussi prestigieuse que le PSG. Mais l’histoire pourrait être encore plus belle si Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé répondaient présents sur le terrain.

«Je préfère perdre face à Messi, Mbappé et Neymar, que de gagner sans eux»

« Jouer l’institution PSG pour un petit club comme le nôtre, c’est déjà énorme. Mais avec ses stars, ça serait la cerise sur le gâteau » a notamment avoué Jérémy Derym, secrétaire général de l’US Pays de Cassel, au Parisien . Gabriel Bogaert, directeur sportif du petit poucet de la Coupe de France a ajouté : « Je préfère perdre face à Messi, Mbappé et Neymar, que de gagner sans eux. Tout le monde en rêve. »

«Si juste un des trois peut être là, ça serait déjà bien»

Même dans le vestiaire adverse, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont très attendus. « Si juste un des trois peut être là, ça serait déjà bien. Ça serait une belle récompense pour nous et tout le public présent pour l’événement » confie Romain Samson, gardien de l’US Pays de Cassel, qui a déjà eu l’occasion d’affronter le PSG en 2016 avec Wasquehal. « On les veut pour passer un sale quart d’heure, et que ça reste un super moment. Après, on se dit que sans eux sur le terrain, on aura une petite chance de résister un peu plus longtemps... » affirme Alexis Zmijak, capitaine et défenseur du club de Régional 1.

«Pour nous, ce sont des héros»