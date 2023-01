Après avoir balayé Cristiano Ronaldo, Messi se lance un ultime défi avec le PSG

La rédaction

Septuple Ballon d’Or, Lionel Messi est désormais épanoui au PSG. Mais au vu de la stature du joueur, les rumeurs sur son avenir laissent toujours couler beaucoup d’encre. Pourtant, l'Argentin qui devrait bientôt prolonger son contrat ne rêve désormais que d'une chose : remporter la Ligue des Champions avec Paris.

Quadruple vainqueur de la compétition, Lionel Messi rêve de pouvoir gagner une nouvelle Ligue des Champions. Alors qu'il a remporté de la Coupe aux Grandes Oreilles en 2006, 2009, 2011 et 2015, le récent champion du Monde voudrait tout donner pour offrir au PSG sa première étoile en 2023.

Messi veut tout gagner avec le PSG

Après avoir remporté son dernier duel face à Cristiano Ronaldo (Riyadh XI 4 - 5 PSG), Messi n'aurait plus qu'une seule chose en tête selon Marca : gagner la Ligue des Champions avec Paris. Cela pourrait d'ailleurs devenir l'ultime défi de son immense carrière, auréolée de tant de succès. Mais pas de pression, car s'il n'y arrive pas cette année, l'Argentin pourra tenter encore sa chance plusieurs fois, étant donné qu'il serait sur le point de prolonger avec le PSG.

Messi attaché au PSG