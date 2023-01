PSG : C’est terminé pour Neymar, il l’annonce en direct

Axel Cornic

Le retour de la Coupe du monde semble assez délicat pour Neymar, qui ne réalise pas des grandes prestations avec le Paris Saint-Germain. Après avoir cartonné en première partie de saison, la star brésilienne n’a toujours pas marqué le moindre but en 2023 et certains se demandent si on reverra vraiment son véritable visage un jour.

Que se passe-t-il avec Neymar ? Serial marqueur et passer durant toute la première partie de la saison, le numéro 10 du PSG semble avoir du mal à digérer l’échec de la Coupe du monde, à la différence d’un Kylian Mbappé. Une situation qui ne manque pas de faire réagir...

Neymar au plus mal, la grosse gaffe du PSG https://t.co/4fmcwkP1oz pic.twitter.com/BSAMAPmjRz — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

« Neymar n’a plus envie de faire les efforts »

C’est le cas de Jean-Michel Larqué, qui dresse un constat assez mauvais concernant Neymar. « J’ai bien peur que Neymar ait fait des efforts qu’il ne sera plus capable ou qu’il n’a surtout plus envie de faire » a confié l’ancienne gloire de l’ASSE, dans l’émission Rothen s’enflamme .

« On a été un petit peu trompé par ce début de saison de Neymar »