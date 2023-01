Mbappe veut plomber un transfert légendaire à 400M€ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir, pendant des années, mis son veto au départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait bien accepter de le vendre dans les prochains mois, seulement en cas d'offre XXL. Une source au sein du club parisien a évoqué un possible transfert à 400M€. Mais comme l'a laissé entendre son entourage, l'international français pourrait quitter la capitale en tant qu'agent libre.

La Coupe du monde terminée, les négociations peuvent reprendre entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Selon The Athletic, le club espagnol aurait attendu la fin de la compétition pour recontacter l'entourage de international français et discuter d'une possible arrivée en Espagne. Et cette fois-ci, le PSG pourrait bien ouvrir la porte à un départ de Mbappé.

Blessure pour Mbappé, le scénario qui fait flipper https://t.co/b30VG4xmpG pic.twitter.com/cYeh2vGgFV — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Le PSG n'écarte pas un transfert à 400M€

Contactée par le média anglais, une source au sein du PSG a évoqué un possible transfert de Mbappé contre un chèque de 400M€, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire. « Rien n'est impossible dans le football. Nous pourrions demander 400 millions d'euros, ou même ne pas mettre de prix sur lui » a-t-elle confié.

Le clan Mbappé annonce un départ libre pour 2024