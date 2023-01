La bombe du clan Mbappé, la date de son départ du PSG annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Devenu un acteur majeur du football français et du PSG, Kylian Mbappé continuerait de faire rêver le Real Madrid. Le club espagnol discuterait secrètement avec des membres proches du joueur d'un possible transfert en 2024. Et selon certains membres de son entourage, l'international tricolore devrait bien plier bagages à l'issue de son contrat.

« Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère continuer à faire ce que j’aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous ». Le 22 mai dernier, Kylian Mbappé officialisait sa prolongation avec le PSG jusqu'en 2024, plus une en option. Acclamé par le Parc des Princes, le joueur français affichait un large sourire, qui camouflait une véritable tristesse.

Les négociations sont en cours entre le Real Madrid et Mbappé

Comme l'indique The Athletic , Kylian Mbappé aurait eu « le cœur brisé» après avoir annoncé sa décision au Real Madrid, qui espérait l'accueillir. Raison pour laquelle cette piste demeurerait toujours d'actualité. Selon le média anglais, l'entourage du joueur aurait repris les négociations avec le club espagnol pour discuter d'un possible transfert.

« Des gens liés à l'entourage de Mbappé m'ont dit qu'il jouera au Real Madrid en 2024 »