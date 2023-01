PSG : Les cachotteries de Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG en direction du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé avait finalement opté pour une prolongation de dernière minute jusqu’en 2025. Mais le feuilleton n’est pas pour autant terminé, puisqu’il semblerait que les discussions soient toujours en cours entre l’attaquant tricolore et le club merengue.

« Je voulais sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations », lançait Kylian Mbappé en mai dernier au moment d’officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, lui qui était pourtant annoncé tout proche du Real Madrid.

La piste Real Madrid relancée ?

Toutefois, à en croire les dernières révélations de The Athletic, le Real Madrid n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé et les contacts avec l’entourage de la star du PSG ont été même été rouverts par Florentino Pérez depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. En clair, Mbappé discuterait dans le dos du PSG…

Un transfert possible