Le PSG a fait une folie à 500M€ pour Neymar

Recruté contre un chèque de 220M€ en 2017, Neymar coûte cher au PSG. Comme le rappelle la presse mexicaine ce jeudi, le club parisien a dépensé près de 500M€ ces dernières années suite à l'arrivée de l'international brésilien. Un chiffre, qui pourrait faire débat, alors que des voix commencent à s'élever pour critiquer les prestations du joueur.

Son arrivée en 2017 avait suscité une vague d'admiration et d'espoir. A cette époque, Neymar figurait parmi les meilleurs joueurs mondiaux, juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le PSG avait dépensé près de 220M€ pour mettre la main sur l'international brésilien. Ce dernier avait été recruté pour permettre au club de remporter enfin la Ligue des champions, objectif suprême des dirigeants qataris.

Proche de Neymar, il est au coeur d'un scandale sexuel https://t.co/ptCcFMqZWA pic.twitter.com/6m5cy65QNQ — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Neymar en difficulté après le Mondial

Mais le parcours de Neymar au PSG laisse un goût amer dans la bouche des supporters parisiens. Régulièrement blessé, l'international brésilien est aussi la cible de critiques en raison de son train de vie, loin d'être en adéquation avec les objectifs de son club. Alors qu'il semble marquer le pas depuis la fin de la Coupe du monde, Neymar a vu les réactions négatives se multiplier. Editorialiste pour RMC , Daniel Riolo n'a pas hésité à le désigner comme « le plus gros flop de l’histoire ». Et ce n'est pas les chiffres de son contrat, qui devraient faire calmer ses détracteurs.

Son arrivée a coûté cher au PSG