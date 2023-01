Voilà pourquoi Neymar est «le plus gros flop de l’histoire»

Thibault Morlain

Auteur d’une énorme première partie de saison avec le PSG, Neymar cale depuis son retour de la Coupe du monde. De quoi lui valoir alors de nombreuses critiques. Dernièrement, c’est Daniel Riolo qui s’était lâché sur le numéro 10 du PSG, le qualifiant de « plus gros flop de l’histoire ». Et voilà qu’il en a remis une couche sur Neymar.

En 2017, le PSG a fait sauter la banque pour recruter Neymar. La clause libératoire du Brésilien, alors au FC Barcelone, a été levée et l’opération a été bouclée pour 222M€, le plus gros transfert de l’histoire du football. Mais voilà qu’un peu plus de 5 ans plus tard, le bilan de Neymar au PSG n’est pas validé de tous. C’est le cas de Daniel Riolo qui lâchait dernièrement : « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 ».

« Il y a un tas de raisons qui me poussent à dire ça »

Daniel Riolo ne s’est d’ailleurs pas arrêté là concernant Neymar. Lors de L’After Foot sur RMC , il a justifié sa pensée pour expliquer pourquoi le joueur du PSG était le plus grand flop de l’histoire. « Il y a un tas de raisons qui me poussent à dire ça. La façon dont il est géré, dont le club est géré, la façon dont tout est construit autour de lui. Factuellement, le prix du transfert, le salaire annuel depuis 6 ans, le rendement sportif entre 50 et 60% des matchs et une campagne européenne aboutie, qui en plus est une campagne un peu particulière qui s’est terminée par un Final 8, il n’y a pas de plus grand flop dans l’histoire du football », a donc lâché Riolo.

« Bale c’est 100M€, pas 200M€ »