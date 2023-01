Neymar dézingue un coéquipier

La rédaction

Auteur d’un match quelconque avec le Paris Saint-Germain dimanche dernier face au Stade Rennais, le Brésilien Neymar Jr a également été critiqué pour son attitude sur le terrain. La star brésilienne semble avoir du mal à tourner la page de la Coupe du Monde ratée par le Brésil, lui qui avait fondé de grands espoirs sur celle-ci.

Après Daniel Riolo, c’est au tour de Ludovic Obraniak de fustiger l’attitude de Neymar sur le terrain, notamment envers Hugo Ekitike. L’ancien bordelais ne comprend pas pourquoi l'attaquant brésilien du PSG se comporte de cette manière.

« Qu’il ne regarde pas Ekitiké avec mépris »

Sur La Chaîne L’Equipe , l’ancien international polonais Ludovic Obraniak n’a pas apprécié le comportement de Neymar : « J’aimerais qu’il prenne tout le monde avec lui. Qu’il arrête de provoquer. Qu’il gagne en maturité, et qu’il ne regarde pas Ekitiké avec mépris lorsqu’il rate un truc même s’il est moins fort que lui. Qu’il lui donne une tape sur les fesses et l’encourage. »

« Il n’arrive pas à être un leader »