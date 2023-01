Neymar puni ? Le PSG prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore marqué par son élimination prématurée en Coupe du monde, mais aussi diminué par des douleurs à la cheville, Neymar n'est pas au meilleur de sa forme en ce mois de janvier. Le PSG en est bien conscient, mais n'a pas l'intention de le ménager. Son entraîneur, Christophe Galtier compte bien le titulariser dans les prochains jours.

La Coupe du monde marquera-t-elle un tournant dans la saison de Neymar ? En très grande forme avant son départ au Qatar, l'international brésilien connaît des difficultés en ce début d'année 2023 avec le PSG. La faute à son parcours prématuré avec le Brésil, mais aussi à des douleurs persistances à la cheville.

Neymar n'est pas à 100%

Au sein du PSG, on reconnait les difficultés de Neymar. « Les joueurs, dont Neymar, ne sont pas à 100 % physiquement. Ney a besoin d’être capable accélérer pour faire la différence. On n’est pas inquiets, mais on doit rectifier certaines choses collectivement » a confié un membre du club parisien dans les colonnes de L'Equipe.

Galtier n'a pas l'intention de le mettre sur le banc

Mais malgré les difficultés de son joueur, Christophe Galtier n'a pas l'intention de le mettre sur le banc dans les prochaines semaines. L'entraîneur du PSG souhaiterait faire preuve de pédagogie et lui donner du temps afin qu'il puisse retrouver cette confiance, envolée depuis des semaines.