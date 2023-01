Aidé par Messi et Neymar, Mbappé martyrise un ami

Arthur Montagne

En pleine tournée hivernale au Qatar et en Arabie Saoudite, le PSG continue de travailler pour préparer la seconde partie de saison mais également son match contre la sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr. A l'entraînement, les stars parisiennes s'en donnent d'ailleurs à cœur joie aux dépens d'Achraf Hakimi, martyrisé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Comme les années précédentes, le PSG s'est envolé vers le Golfe pour sa tournée hivernale. Cette fois-ci, les Parisiens ont eu une journée au Qatar plus une autre en Arabie Saoudite. L'occasion pour les joueurs de poursuivre leur entraînement pour la seconde partie de saison et compenser un début d'année raté avec déjà deux défaites en Ligue 1. Et visiblement, cela se passe dans la bonne humeur.

Le toro qui vire au cauchemar pour Hakimi

Sauf peut-être pour Achraf Hakimi qui a eu l'air d'un peu souffrir... Le PSG a diffusé une vidéo sur laquelle on aperçoit l'international marocain au milieu d'un toro de superstars. Autour d'Hakimi, Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Kylian Mbappé, le grand ami du latéral droit, font tourner en bourrique l'ancien joueur de l'Inter Milan qui ne voit pas passer le ballon face à la technique des stars parisiennes.

Hakimi devient complètement fou 😂pic.twitter.com/ucZmgR4bpe — Media Parisien (@MediaParisien) January 19, 2023

Les stars du PSG se préparent pour défier CR7

Par conséquent, les joueurs du PSG préparent sereinement leur match amical contre la sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr. Il faut dire que ce sera l'occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se retrouver une dernière fois.