Messi-Cristiano Ronaldo : Une folie à 2,6M€ !

Arthur Montagne

Meilleurs ennemis, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s'affronter probablement pour une dernière fois à l'occasion d'un match amical entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr. Une rencontre très attendue au point que le prix d'un billet ait atteint... 2,6M€ !

Libre de tout contrat après la rupture de son bail avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr où il touchera un salaire monumental estimé à 200M€ par an. Et la star portugaise n'aura pas perdu de temps pour se retrouver au cœur de l'actualité puisqu'il va déjà retrouver Lionel Messi.

Messi prêt à rejoindre Ronaldo ? Le verdict est déjà tombé https://t.co/bdLCuAfpZA pic.twitter.com/4WKXYqEbOa — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Un choc Messi-Ronaldo

En effet, à l'occasion de sa traditionnelle tournée hivernale, le PSG va affronter une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo sera présent et même capitaine de cette équipe entraînée par Marcelo Gallardo. Luiz Gustavo, Moussa Marega ou encore Anderson Talisca entre autres accompagneront CR7 face à Lionel Messi et le PSG.

Un magnat saoudien achète une place pour 2,6M€

Une rencontre très attendue en Arabie Saoudite puisque toutes les places ont été vendues. Et selon Reuters, une place premium a même été vendue à un prix totalement ahurissant de 2,6M€. A ce prix-là, c'est forcément une personne très fortunée qui a payé cette place. Et en effet, il s'agit de Mushref al-Ghamdi, un richissime magnat de l’immobilier saoudien.