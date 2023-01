Le PSG vit «une grande histoire d’amour», il dit tout

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, le PSG affronte une sélection des meilleurs joueurs du championnat saoudien, dont fait partie Cristiano Ronaldo. Avant ce choc entre la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) et CR7, les joueurs parisiens s'entrainent à Doha. Et comme l'a confié Christophe Galtier, ses hommes vivent une grande histoire d'amour au Qatar.

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr. Et pour son premier match en Arabie Saoudite, CR7 va se frotter au PSG de Lionel Messi.

Merci à Doha et aux 30 000 supporters présents lors de la séance d’entraînement hier soir ! ✨❤️💙#PSGQatarTour2023 pic.twitter.com/K1pGt2YcPp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023

«Le PSG et le Qatar, c'est une grande histoire d'amour»

Ce jeudi après-midi, le PSG va affronter les meilleurs joueurs du championnat saoudien lors d'un match amical. L'occasion pour Lionel Messi de recroiser la route de son plus grand rival Cristiano Ronaldo, qui portera d'ailleurs le brassard de capitaine. À quelques heures de ce grand rendez-vous, le PSG s'entraine à Doha. Et à en croire Christophe Galtier, ses joueurs et lui vivent actuellement une grande histoire d'amour au Qatar.

«Les joueurs adorent ça : s'entrainer avec beaucoup de monde»