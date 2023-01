Un proche de Macron veut récupérer le PSG, il connait déjà la réponse du Qatar

Amadou Diawara

Pour pouvoir réaliser des travaux massifs d'agrandissement et faire davantage de profits, le PSG veut être propriétaire du Parc des Princes. Toutefois, Anne Hidalgo et la mairie de Paris refusent catégoriquement de céder l'enceinte au club rouge et bleu. Prêt à accueillir le PSG à Poissy, Karl Olive est bien conscient que Nasser Al-Khelaïfi ne va pas répondre favorablement à son invitation.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en guerre avec la mairie de Paris. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar aimeraient s'offrir le Parc des Princes pour pouvoir réaliser des travaux importants d'agrandissement du stade. Toutefois, Anne Hidalgo et la mairie de Paris ne comptent en aucun cas vendre l'enceinte aux hautes sphères du PSG. Conscient de la situation, Karl Olive a proposé à la direction rouge et bleu de déménager à Poissy. Toutefois, l'ancien maire de la ville - actuellement député des Yvelines - sait pertinemment que le PSG ne va pas répondre favorablement à son invitation.

«Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste»

« Je dis simplement que si on peut rendre service... Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste. Mais si on peut rendre service, c'est ce que je disais en 2014 quand j'ai été élu, et finalement le centre d'entraînement (du PSG, qui sera inauguré en septembre) est venu ici (à Poissy). Mais il y a raison et passion » , a confié Karl Olive, proche d'Emmanuel Macron, avant d'en rajouter une couche.

«Peut-être que le PSG va réussir à acquérir le Stade de France»