PSG : «Héros» du peuple, Kylian Mbappé reçoit une invitation

Pierrick Levallet

Ce jeudi, le PSG a eu l'honneur d'être invité en Arabie Saoudite pour affronter le onze de Riyadh de Cristiano Ronaldo. Mais désormais, le club de la capitale va devoir se remettre dans le bain, alors que la formation parisienne affrontera l'US Pays de Cassel en Coupe de France ce lundi. Kylian Mbappé a d'ailleurs été interpellé par le président du club de Régional 1 pour cette rencontre.

Ce jeudi, le PSG a été invité en Arabie Saoudite pour disputer une exhibition face à la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont pu se détendre et prendre du plaisir lors de cette rencontre. Mais maintenant que le match amical est passé, le PSG va devoir se remettre dans le sérieux de la compétition.

«On aimerait bien que Mbappé puisse être présent»

Ce lundi, le club de la capitale retrouvera la Coupe de France et sera opposé à l’US Pays de Cassel, équipe de Régional 1. L’affiche est attendue avec impatience du côté du petit poucet de la compétition. Et Jean-Jacques Vaesken aimerait bien voir Kylian Mbappé pendant la rencontre.

«Pour nous, ce sont des héros»