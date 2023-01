Messi en admiration devant Cristiano, ils hallucinent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’occasion de la tournée saoudienne du PSG, Lionel Messi a pu retrouver Cristiano Ronaldo, évoluant désormais à Al Nassr. Les deux hommes se sont ainsi affrontés ce jeudi pour la 37e fois au cours d’un match amical opposant la formation parisienne à une sélection des meilleurs joueurs d’Al Hilal et Al Nassr, l’occasion pour les fans de savourer ce moment, avec une séquence qui a particulièrement retenu l’attention.

Pour la 37e (et peut-être dernière) fois de l’histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affrontaient sur un terrain de football ce jeudi à l’occasion d’une exhibition organisée en Arabie saoudite, opposant le PSG à une sélection des meilleurs joueurs d’Al Hilal et Al Nassr (5-4). Le spectacle était au rendez-vous avec 9 buts au total, dont un doublé de Cristiano Ronaldo et une réalisation de Lionel Messi, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents.

Quand Messi est surpris en train d’admirer Cristiano Ronaldo

Les regards étaient évidemment braqués sur les deux mégastars, totalisant à elles deux 12 Ballon d’Or (7 pour Messi, 5 pour Ronaldo). Des retrouvailles placées sous le signe du respect, et une séquence en particulier a retenu l’attention sur les réseaux sociaux.

lionel messi, ronaldo’ya bakıyor… pic.twitter.com/uh5X1GPooc — 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) January 19, 2023

« Messi admire le GOAT »

Durant la partie, Lionel Messi a eu un échange visuel avec Cristiano Ronaldo, le récent champion du monde argentin fixant du regard son rival du toujours, et ce même après que ce dernier ait pris de la distance sur le terrain. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. « Aimez quelqu'un qui vous regarde comme Messi regarde Cristiano Ronaldo », écrit notamment une utilisatrice de Twitter.

Je peux vous jurer que Messi est le plus grand fan de Ronaldo et ça date pas d’hier pic.twitter.com/kmd8GATTsv — !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@Egzon_kb) January 19, 2023