Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé : Le PSG a été bluffé

Pierrick Levallet

Ce jeudi, le PSG était opposé au Riyadh Season Team pour le compte d'un match d'exhibition. Cette partie a été l'occasion pour le public d'Arabie Saoudite d'admirer certaines des plus grandes stars du football comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les supporters leur ont réservé un accueil chaleureux, et Christophe Galtier a visiblement apprécié la chose.

Ce jeudi, une belle fête a été organisée pour les premières minutes de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le Portugais, qui vient de signer à Al-Nassr, faisait partie du Riyadh Season Team pour affronter le PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. De nombreuses stars étaient présentes sur la pelouse du King Fahd International Stadium. Et Christophe Galtier a apprécié le traitement que le public saoudien a réservé aux joueurs.

Les stars honorées, Galtier a apprécié

« On a vu beaucoup de buts dans un magnifique stade avec une très grosse ambiance. Ce soir, on a vu un stade en fusion avec beaucoup d’encouragements. Avant de parler de football, je voulais dire que j’ai apprécié la manière dont ils ont honorés les nombreuses stars qu’il y avait sur le terrain. En ce qui concerne le match, dommage qu’il ne se soit pas joué à 11 contre 11 mais l’arbitre a sûrement appliqué le règlement » a d’abord expliqué l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par PSG.fr .

«Il y aura des choses à travailler»