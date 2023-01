« Tu penses que tu es au Brésil ? », un joueur du PSG insulté !

La rédaction

Le capitaine du PSG et du Brésil, Marquinhos, est abonné aux problèmes à son domicile. Victime de cambriolage il y a deux ans, le défenseur brésilien a encore connu une mésaventure avec son voisin. Cette fois-ci sans gravité, mais avec tout de même des insultes échangées. C’est sa femme qui a raconté cet accroc.

Les problèmes de voisinage sont fréquents, même pour les footballeurs. Marquinhos en a fait les frais en étant insulté par son voisin comme l'a révélé sa femme, Carol Cabrino.

« Tu penses que tu es au Brésil ' »

La femme de Marquinhos, Carol Cabrino, qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant et avec qui il a eu 3 enfants, s’est émue sur son compte Instagram du conflit ayant eu lieu entre son mari et son voisin. « Il a commencé à insulter Marquinhos un jour en disant des choses comme : ‘Tu penses que tu es au Brésil ?’ », a-t-elle raconté.

Deux cambrioleurs sur trois condamnés

Ce n'est pas la première fois que le capitaine du PSG a des problèmes à son domicile. En 2021, Marquinhos était apparu en larmes à la sortie d’un match face à Nantes avec le PSG. Et pour cause, son père avait été violenté durant un cambriolage dans son domicile situé dans les Yvelines. Deux malfaiteurs ont été condamnés à 7 et 5 ans de prison ferme.