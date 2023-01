Comment battre le PSG ? Faire appel au pire cauchemar de Mbappé

Thibault Morlain

Pour le PSG, les moments cruciaux de la saison arrivent. Et c’est en Ligue des Champions que le club de la capitale va être jugé. Alors qu’un huitième de finale face au Bayern Munich attend les hommes de Christophe Galtier, les Bavarois se renforcent en ce mois de janvier. Une recrue qui rappelle d’ailleurs de mauvais souvenirs à Kylian Mbappé.

Après avoir terminé 2ème de sa poule de Ligue des Champions, le PSG aura le droit à un choc en huitième de finale. En effet, c’est le Bayern Munich qui se dresser sur la route de la bande à Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Le 14 février au Parc des Princes et le 8 mars à l’Allianz Arena, Parisiens et Munichois vont donc s’affronter pour une place en quart de finale. Et pour ce choc, le Bayern Munich pourra compter sur… Yann Sommer.

Chassé de Paris, le PSG a trouvé sa nouvelle «maison» https://t.co/AQyNOEerYp pic.twitter.com/iXUnFDPToa — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Sommer au Bayern Munich

Victime d’une fracture à la jambe, Manuel Neuer est forfait jusqu’à la fin de la saison. Le Bayern Munich était donc à la recherche d’un nouveau gardien. Plusieurs noms ont circulé, dont celui de Keylor Navas, mais c’est finalement Yann Sommer qui rejoint la Bavière en provenance du Borussia Mönchengladbach. Un gros renfort pour le Bayern Munich qui s’offre là l’un des meilleurs gardiens de Bundesliga et le Suisse sera forcément très précieux face au PSG.

Mbappé en garde de mauvais souvenirs…

Yann Sommer retrouvera d’ailleurs à cette occasion un certain Kylian Mbappé. Et la dernière fois que les deux hommes s’étaient croisés, cela avait viré au cauchemar pour le numéro 7 du PSG. En effet, c’était à l’Euro 2021 lors de la rencontre entre la Suisse et la France. La Nati avait alors éliminé les Bleus aux tirs au but et Mbappé avait raté le sien face au Sommer. A voir maintenant qui sortira vainqueur de ce nouveau duel…