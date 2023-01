PSG : Mbappé a voulu plomber Neymar avec Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Lors de l'été 2021, le PSG a réalisé un incroyable coup sur le mercato en s'attachant les services de Lionel Messi. La venue de l'Argentin a ravi Neymar, qui souhaitait le voir dans la capitale. Kylian Mbappé, lui, rêvait de Cristiano Ronaldo. Avant que le joueur de 35 ans n'arrive à Paris, Leonardo plaisantait donc avec le champion du monde 2018 à ce sujet.

Depuis 2021, le PSG dispose de l’une des plus grandes attaques d’Europe. Pour son trio offensif, Christophe Galtier peut compter sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ce dernier, qui n’avait connu que le FC Barcelone dans sa carrière, a surpris son monde lors de l’été 2021. Mais c’est un autre coup de tonnerre qui aurait pu retentir sur le mercato.

Neymar voulait Messi, Mbappé voulait Cristiano Ronaldo

Grand fan de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n’aurait pas été contre le voir au PSG, alors que Neymar voulait voir Lionel Messi dans la capitale. « Neymar me demande de recruter Messi et toi tu veux Cristiano Ronaldo. Et moi, je fais quoi au milieu de vous deux ? » aurait ainsi lancé Leonardo - alors directeur sportif du PSG - à Kylian Mbappé comme le raconte Le Parisien . À cette époque, le Portugais et l’Argentin évoluaient encore respectivement à la Juventus et au FC Barcelone.

Messi a finalement atterri au PSG

Finalement, c’est le souhait de Neymar qui s’est réalisé. Leonardo a bouclé l’arrivée de Lionel Messi à l’été 2021, alors qu’il était libre de tout contrat. Cristiano Ronaldo, lui, avait fait son retour à Manchester United. À moins d’un énorme coup de tonnerre, Kylian Mbappé ne devrait ainsi jamais jouer avec son idole de jeunesse.