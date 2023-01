Messi avait tout prévu pour son avenir, son ami balance

La rédaction

On imaginait Lionel Messi faire toute sa carrière au FC Barcelone, le voilà aujourd'hui au PSG. Et alors que l'Argentin est en fin de contrat, son avenir fait énormément parler. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Messi va devoir prendre une décision. Et alors que cela semble pencher en faveur d'un nouveau contrat avec le PSG, La Pulga avait visiblement d'autres plans pour sa carrière initialement à en croire Luis Suarez, son grand ami.

Coéquipiers au FC Barcelone entre 2014 et 2020, Luis Suarez et Lionel Messi ont développé une vraie relation sur et en dehors des terrains. Complices, les deux hommes ont formé avec Neymar, l’un des trios les plus marquants du football moderne. C'est ainsi que dans des propos rapportés par TNT Sports , l’Uruguayen affirme qu'avec Messi, ils avaient un plan en commun pour l'avenir et avaient discuté en ce sens de s’installer aux États-Unis.

Une discussion datant de 2018

C’est lors de la saison 2018/2019 que les deux joueurs ont eu cette discussion selon l’attaquant de Grêmio : « En 2018/2019, on planifiait la vie en nous retirant du Barça pour partir un an aux États-Unis » . Mais pourtant, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, puisque Luis Suarez a quitté le Barça en 2020 pour rejoindre l’Atlético de Madrid avec qui il a été sacré champion d’Espagne. « Mais le football change, il change énormément » , a poursuivi El Pistolero. La virée américaine ne s’est pas donc passée pour Lionel Messi et son ami.

Une relation extraordinaire