Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, ça va être la guerre

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront une nouvelle fois confrontés comme ce fut le cas lors de la dernière décennie au Real Madrid et au FC Barcelone. Pour Christophe Galtier, ce ne sera clairement pas une partie de plaisir pour le PSG cette rencontre face à la sélection de clubs saoudiens.

Ces derniers temps, il est question d’éventuelles retrouvailles en tant que rivaux entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. En effet, le Portugais a rejoint Al-Nassr en décembre dernier et certains médias avancent que le numéro 30 du PSG pourrait s’engager en faveur d’Al-Hilal. Pour autant, une prolongation de contrat au PSG se profile pour Lionel Messi.

«C'est une confrontation»

Pour le moment, il y aura bel et bien des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais simplement pour le match de jeudi soir opposant le PSG à la sélection de clubs saoudiens dans laquelle fait partie Cristiano Ronaldo. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a fait passer un avertissement pour cette affiche qui ne sera clairement pas une exhibition selon lui. « Ça ne ressemblera peut-être pas à un match amical, ce ne sera pas un match d'entraînement. Il y a tellement de personnalités et de compétiteurs sur le terrain qu'on aura un match de bon niveau. C'est une confrontation. On n'est pas dans un match à but caritatif ».

«Se servir de ce match pour à la fois retrouver du rythme sur un plan individuel et plus de cohérence sur un plan collectif»