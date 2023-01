«Un mythe» tombe en ruines, le PSG en danger

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’Anne Hidalgo a annoncé que le Parc des Princes ne serait pas vendu au PSG, le club de la capitale chercherait déjà des options en cas de départ de l’enceinte parisienne. Construire un stade à Poissy est une éventualité… et elle semble totalement irréalisable pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.

Et si le PSG quittait le Parc des Princes ? Vendredi dernier, Anne Hidalgo a annoncé que l’enceinte parisienne ne serait pas vendue au club de la capitale, une annonce qui est venue anéantir les plans du PSG qui espère toujours agrandir le stade. L’objectif est le même pour la mairie de Paris mais le Qatar refuse de payer les travaux de rénovation s’il ne devient pas le propriétaire du stade, une issue qui devient de plus en plus probable.

Le PSG bientôt à Poissy ?

Résultat, le PSG pourrait se pencher sur une autre solution. Le Stade de France a été évoqué mais cette option ne plairait pas vraiment aux dirigeants parisiens. Karl Olive, le maire de Poissy où est actuellement construit le nouveau centre d’entraînement du PSG, a lancé un appel du pied au club parisien. Interrogé sur cette hypothèse, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, n’y croit pas une seconde.

Le clan Mbappé a voulu plomber le PSG https://t.co/3fimPgsPWU pic.twitter.com/orB4KNBBzJ — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Plus on dit n'importe quoi, plus on a de chances du bruit médiatique »